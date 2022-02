Neljapäeval on valdavalt plusskraadid

Enne keskööd on pilves ilm. Lörtsi- ja vihmasadu levib mandril läänest itta, Ida-Eestis tuleb kohati ka lund. On jäidet ja paiguti udu. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu järk-järgult lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 5-10, puhanguti 14, rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.