Kolmapäeval tuleb kuni kolm kraadi sooja

Öösel lääne poolt alates taevas selgineb. Mandril sajab lund ja lörtsi, on jäidet, hommikuks taandub sadu Eesti idapiiri taha. Kohati on udu. Öö hakul puhub mandril lõunakaare tuul, saartelt alates pöördub loodesse, hommiku poole ka läände ning puhub 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -4, saartel ja läänerannikul -1 kuni +1 kraadi.