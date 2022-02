Väiksemad teed on lumised ja jäitesed

Pärastlõunal on riigi maanteed suures osas soolaniisked, tugimaanteed sõidujälgede vahel lumised ja kõrvalmaanteed ning kruusateed lumised ja jäitesed. Teepinna temperatuurid on kõikjal Eestis miinuspoolel, mistõttu esineb paiguti jäidet ka põhimaanteedel, seda just Lääne-Eestis ja saartel, Peipsi ääres ning Kagu-Eestis.

Prognoosi kohaselt on Ida-Eestis vahelduva pilvisusega, Lääne-Eestis on ülekaalus pilvine ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub lõunakaare tuul 1-5, saartel kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -7 kuni -12, selgema taeva all kohati -16, saartel -2 kuni -6°C. Teedel püsib härmatise oht.