Teedel on väga suur libeduse oht

Pärastlõunal on põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolaniisked. Lõiguti on teed sõiduradade vahel lumised. Teetemperatuurid on kõikjal miinuses jäädes vahemikku -2 kuni -7 kraadi. Sellest tulenevalt on teedel väga suur libeduse oht. Ka suurematel teedel esineb jäiseid lõike.