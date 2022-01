Käre pakane naaseb: lähipäevil tuleb kuni 17 kraadi külma

Kolmapäeva öösel on enamasti pilves ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Külma on 8-14, saartel 3-7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 6-10, saartel 3-6 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 8-14, kohati 17 kraadi, saartel 4-7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab kerget lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 7-11, saartel 2-6 kraadi.