Torm toob nädalavahetusel rohkelt lund ja väga keerulised liiklusolud

Laupäeva ööks madalrõhkkond eemaldub ja tugevneva kõrgrõhuharja mõjul on ilm suurema sajuta. Loodetuul nõrgeneb ja õhutemperatuur langeb -10°C lähedale, selgineva taeva all kuni -14°C.

Päeval tekib Skandinaavia kohal uus ägenev madalrõhkkond ja laieneb jõuliselt üle Läänemere. Lõuna- ja edelatuul tugevneb puhanguti 15, saartel kuni 21 m/s. Lumesadu jõuab keskpäeva paiku saartele ja laieneb üle maa, jõudes õhtuks Ida-Eesti kohale, laialdaselt tuiskab.

Õhtuks tugevneb edela- ja lõunatuul, Ida-Eestis ka kagutuul puhanguti 15-20, saartel ja läänerannikul 25 m/s. Lume-, lörtsisadu ja tuisk muutuvad tugevaks, lääne pool lisandub vihm. Õhutemperatuur tõuseb, aga jääb idapoolsetes maakondades ikka miinuspoolele, Lääne-Eestis tõuseb üle 0°C.

Pühapäeva öösel liigub aktiivne madalrõhkkond üle Läänemere ning püsivad rasked ilma- ja sõiduolud. Jätkub tugev lume- ja lörtsisadu, tuiskab. Lääne pool sajab ka vihma, on jäiteoht. Puhub tugev edela- ja lõunatuul, Ida-Eestis kagutuul puhanguti 15-20, saartel ja läänerannikul 25 m/s. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0..+3, Ida-Eestis -3..+2°C-ni ning on suur libeduseoht. Vastu hommikut muutub sadu ka ida pool vesisemaks. Hommikutundidel hakkab tuul mandril nõrgenema, sest aktiivse madalrõhkkonna kese jõuab Eesti kohale.

Pühapäeva hommikuks võib lisanduda kokku 10-20 cm lund ja lörtsi, kohati isegi kuni 25 cm.

Päeval liigub madalrõhkkond aegamisi üle Lääne-Eesti edasi Läti suunas. Tuul pöördub järk-järgult idakaarest põhjakaarde ja paisub jõuliseks Läänemerel ja ka Eesti lääneservas, puhangud tõusevad 25, saartel vastu Läänemerd tõenäoliselt kuni 30 m/s. Mandril on tuul seevastu rahulik. Ennelõunal sajab hooti nii lund, lörtsi kui vihma, pärastlõunal läheb sadu järk-järgult üle lumeks. Tuisku teeb põhiliselt saartel ning pärastlõunal ka läänerannikul ja Soome lahe ääres. Õhutemperatuur langeb ja teeolud on keerulised.

Ilmateenistus hoiatab, et tiheda saju, tuisu ja tugeva külgtuule tõttu on liiklustingimused väga halvad. Märg lumi ladestub traatidele, puudele ja on jäiteoht. Tormituul võib murda puid, põhjustada elektrikatkestusi ja häireid praamiliikluses. Võimaluse korral on soovitatav pikematest sõitudest loobuda.

Tallinnas võib maha sadada üle 20 cm lund

Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet hoiatab samuti liiklejaid eeloleva nädalavahetuse erakordselt intensiivse lumesaju ja ilmaolude kiire muutumise eest, mis toob kaasa keerulised teeolud. Prognoosi kohaselt võib paari päevaga pealinnas lisanduda üle 20 sentimeetri lund ja tugev tuul tekitada teedele tuisuvaalusid. Laupäeva õhtutundidel on soovitatav teelolekut vältida.

Eriti tugevat lumesadu on oodata laupäeval kella 8st õhtul kuni 2ni öösel, mil võib lisanduda üle 10 sentimeetri märga ja rasket lund, mis koos tugeva, kuni 20 m/s puhuva tuulega tekitab lagedamates kohtades teedele raskeid lumevaalusid. Sadu raugeb korraks alles esmaspäeval.

«Seetõttu on laupäeva õhtutundidel soovitav teelolekut vältida, kuid juhul, kui see on tingimata vajalik, tuleks sõidukitesse varuda piisavalt kütust, et tulla toime ka lumevangi jäämisel, kui on vaja pikalt abi oodata,» paneb Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg liiklejatele südamele. «Saabuva intensiivse lumesaju ajal on õhutemperatuur nulli lähedal, mistõttu vaatamata pidevale lume- ja libedusetõrjele võivad sõidurajad kinni sõidetud lume tõttu muutuda ka libedaks. Kõnniteede, peatuste ja ülekäikude sahkamine on märja ja raske lume tõttu aga aeganõudvam.»

Tallinna linna lepingupartnerid tänavapuhastusettevõtted on kõrgendatud valmisolekus kogu olemasoleva tänavakoristustehnikaga, kaasatud on täiendavat lume äraveo tehnikat. Kokku on linna partnerid ja munitsipaalhooldusüksus valmis saatma tänavatele kuni 150 ühikut erinevat lumekoristustehnikat. Rasketes ilmaoludes võivad tee hooldeprotseduurid olla tavapärasest ajamahukamad ja vähem efektiivsed ning liiklusolud seetõttu keerukamad.

Keskkonna- ja kommunaalamet tuletab meelde, et kõnniteede puhastamise eest vastutab teega külgneva kinnistu omanik ja libedusetõrjet peab tegema mitte ainult hommikuti, vaid vastavalt vajadusele ka lumesaju jooksul.