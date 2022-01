LUGEJATE FOTOD ⟩ Täna õhtul võis taevas näha virmalisi

Kiitsak saatis toimetusele fotod õhtusest vaatemängust Lääne-Virumaal Rakvere külje all Karivärava külas. Postimehele on laekunud fotosid virmalistest nii Tartu külje all kui ka Muhu põhjarannikul.

Eestis on virmaliste valgus nõrk, kuid need on siiski vaadeldavad. Valida tuleks valgusreostuseta koht ning pöörata pilk põhjasuunda. Kuna Eestis on virmalised sageli madalal, avaneb parem vaade kohas, kus näeb horisondile, näiteks suurema veekogu ääres, lagedas rabas või kõrgendikul.