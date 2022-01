Neljapäeval on valdavalt vähesed plusskraadid

Öösel on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, hommikul Kagu-Eestis ka lund. Puhub edelatuul 6-12, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul kuni 20 m/s, hommikul pöördub saartel loodesse ja põhja ja tugevneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi. Teedel on libedust!

Peipsi järvel puhub edelatuul 6-10, puhanguti kuni 14 m/s. Hommikupoole ööd hakkab lörtsi sadama. Nähtavus on mõõdukast heani. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi.

Päeval on peamiselt pilves ilm. Sajab lörtsi ja lund ning tuiskab. Tuul puhub peamiselt lõunakaarest 3-9, puhanguti 13, Lääne-Eestis loodest ja põhjast puhanguti 15, saartel ja läänerannikul 14-19, puhanguti kuni 28 m/s, õhtul tugevneb järk-järgult ka mandri sisealadel. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi, pärastlõunal see langeb. Teedel on libedust!