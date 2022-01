Kolmapäeval tuleb kuni viis kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund või lörtsi ning on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on mandril vahemikus 0 kuni -6 kraadi, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi, pärast keskööd see tõuseb.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 4-7, puhanguti 10 m/s. Mitmel pool sajab kerget lund. Pärast keskööd tekib udu. Nähtavus on mõõdukas, udus halb. Õhutemperatuur on öö hakul vahemikus -4 kuni -6 kraadi, pärast keskööd tõuseb -2 kuni 0 kraadini.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati võib veidi vihma sadada. Jäiteoht püsib, ennelõunal on ka udu. Õhtul läheneb loodest sajuala. Puhub valdavalt edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 18, õhtul kuni 21 m/s. Ida-Eestis on sooja 1-3, Lääne-Eestis 3-5 kraadi.