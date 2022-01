Torm hiilib sisemaale, päästeamet palub elanikel valmistuda

Hommikuse seisuga on torm kõige tugevam Lääne-Eestis, kuid päeva peale levib see ka mandrile. «Südaööst praeguseni on päästjad käinud tugeva tuule tagajärgi likvideerimas paarikümnel korral, enamasti on tegemist olnud teedele langenud puudega,» ütles päästeameti vastutav korrapidaja Tuuli Räim.

«Kui praegu keerutab tugev tuul veel valdavalt Eesti lääneosas, siis prognoosi kohaselt liigub see lähitundidel ka sisemaale. Ilmateenistus on andnud kogu Eestile teise taseme hoiatuse. See tähendab, et ilm on ohtlik, tuleb olla tähelepanelik ja valmistuda ka tormist tingitud ebameeldivusteks. Tugev tuul võib põhjustada tormimurdu ja sulgeda teid, samuti võib katkeda mõneks ajaks elektriühendus,» lisas korrapidaja.