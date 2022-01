Reede tuleb väheste plusskraadide ja tormituulega

Öösel pilvisus tiheneb ning sajab lörtsi ja vihma. Hommikul loode poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Lääne- ja loodetuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 12-18, puhanguti 23, hommikul kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhu lääne-, hommikul loodetuul 7-12, puhanguti 15 m/s. Sajab vihma ja lörtsi ning nähtavus on halb. Sooja on 1-3 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on lörtsi- ja lumehooge. Puhub loodetuul 8-14, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 15-20, puhanguti kuni 28 m/s. Sooja tuleb kuni kolm kraadi.

Peipsi järvel puhub loodetuul 9-12, puhanguti 17 m/s. On lörtsi- ja lumehooge ning nähtavus on mõõdukast heani. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +1 kraadi.