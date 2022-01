Eelolev nädal toob paiguti 22 külmakraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 2-8 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub valdavalt kirde- ja põhjatuul 2-8 m/s. Külma on 2-8 kraadi, pärastlõunal läheb külmemaks.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Külma on 10-15, kohati kuni 18, saartel ja paiguti rannikul 3-8 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Lõunakaaretuul tugevneb järk-järgult 4-10, õhtul looderannikul puhanguti kuni 14 m/s. Külma on 9-14, saartel ja paiguti rannikul 4-8 kraadi, pärastlõunal langeb õhutemperatuur veelgi.