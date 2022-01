Neljapäeval tuleb kuni üheksa kraadi külma

Öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, Lääne-Eestis kohati ka lörtsi. Kohati on udu ja jäidet. Puhub läänekaare tuul 3-9, pärast südaööd saartel tugevneb loodetuul 7-12, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +1 kraadi, hommikuks see langeb.