LIBEDUSEOHT ⟩ Teeolud võivad sula tõttu kiiresti muutuda

Riigiteede hooldajad on ameti teatel libedusetõrjeks väljas täies koosseisus. «Siiski tuleb arvestada, et libedusetõrje võtab aega ning keerulised teeolud jätkuvad kindlasti lähipäevil. Kuna kord sulatab ja siis külmetab või sajab isegi jäävihma, võivad teeolud muutuda kiiresti ja ootamatult. Seetõttu palume liiklejatel olla äärmiselt ettevaatlikud,» hoiatab transpordiamet.

Pärastlõunal on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolamärjad, kuid kõrvalmaanteed ja kruusateede katted on plusskraadide ja vihmasaju tõttu muutnud kohati väga libedaks, lausa jäiseks.

Eesti lääneosas on ilm selginenud, teetemperatuur on langenud saartel, Lääne- ja ka Ida-Eestis miinuspoolele ning märjad teepinnad on juba lõiguti libedaks muutunud.