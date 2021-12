Kolmapäeval tuleb lumele lisa

Öösel on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Kohati on pinnatuisku. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, Lääne-Eesti saartel ja rannikul 8-15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Külma on 5-11, saartel 2-6 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 8-11, pärast keskööd puhanguti 14 meetrit sekundis. Ilm on sajuta ja nähtavus on enamasti hea. Külma on 7-9 kraadi.

Päeval on peamiselt pilves ilm. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab mitmel pool lund ja tuiskab. Puhub lõuna- ja kagutuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 meetrit sekundis, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Külma on 2-8 kraadi.