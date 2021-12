Öö hakul tuleb ligi paarkümmend kraadi külma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10, rannikul loode- ja põhjatuul 7-14, puhanguti 17, saartel ja läänerannikul kuni 20 m/s.

Hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 9-14 kraadi, hommikuks langeb õhutemperatuur kohati 17, saartel 4-8 külmakraadini.

Peipsi järvel puhub läänekaaretuul 4-8, pärast südaööd pöördub tuul loodesse 6-11 m/s. Vastu hommikut on tuule kiirus puhanguti kuni 15 m/s. Pärast südaööd sajab lund. Nähtavus on enamasti mõõdukas. Külma on 8-11 kraadi.