Laupäeval tuleb kuni 15 kraadi külma

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Saartel ja Põhja-Eestis sajab kohati lund. Rannikualadel tuiskab. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, saartel ja rannikul puhanguti 12-15 m/s. Külma on 7-13, kohati kuni 15 kraadi, saartel 3-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub loode- ja läänetuul 3-8, vastu hommikut läänetuul 4-10 m/s. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 9-11 kraadi.