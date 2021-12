FOTOD ⟩ Jõuludel on oodata tuisku, teed on libedad

Neljapäeval on teekatted põhi- ja tugiteedel lumised. Üle Eesti esineb jätkuvalt sajuhooge. Tihedam lumesadu on Põhja-Eestis ja Virumaal. Tugeva tuule tõttu esineb ka tuisku. Puhub edelatuul 5-10, puhanguti kuni 14, põhjarannikul kuni 18 meetrit sekundis.

Ilmaprognoosi kohaselt püsib Eesti põhjaosas päeva jooksul lumesadu ja tuisk. Saartel ja läänerannikul tõusevad temperatuurid nullilähedale ning on oodata lörtsisadu. Teed muutuvad libedaks. Õhutemperatuur püsib -2 ja -7 kraadi vahel, läänerannikul tõuseb kuni ühe soojakraadini.

Jõululaupäeva öösel sajab rohkelt lund, tuiskab, lisanduva lume hulk on ligi 10 sentimeetrit. Eesti lääneservas sajab lühiajaliselt ka lörtsi, on jäiteoht. Õhutemperatuur on püsib kolme miinuskraadi ja ühe soojakraadi vahel. Puhub tugev edela- ja läänetuul, vastu hommikut pöördub tuul Hiiumaalt ja Soome lahe äärest alates põhjakaarde ning ilm muutub kiiresti külmemaks. Teepinnad muutuvad jäiseks.

Hooldemasinale tuleks ruumi anda

Teehooldajad on transpordiameti teatel valvel ka kogu pühade perioodi, jälgivad ilma- ja teeilmaprognoose ning teevad vajadusel nii lume- kui ka libedusetõrjet. «Siiski tuletame liiklejatele meelde, et teeolud võivad olla talviselt libedad. Ohutuks liiklemiseks tuleb valida teeoludele vastav sõidukiirus ning -stiil,» pannakse juhtidele südamele.

Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa lisas, et talviste teeoludega suvine sõidustiil ei sobi. «Tuleb arvestada võimaliku libeduse, pikema pidurdusmaaga ja planeerida rohkem aega sihtkohta jõudmiseks,»märkis ta. «Sõidame talvistel teedel rahulikult. Mitte keegi ei taha, et õnnetuse tõttu jääks jõululauas koht tühjaks.»

Randmaa lisas, et jõulude ajal tuleb ette kolonnis liiklemist: linnad voolavad tühjaks ning teedel on sõidukeid palju. «Seda tähtsam on pikivahe hoidmine ja tarbetute möödasõitude vältimine, sest talvistes oludes muutub see niigi ohtlik manööver veel ohtlikumaks,» toonitas ta.

Ühtlasi tuletas ta sõidukijuhtidele meelde, et hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõidu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Hooldeautod nähtavad ka liiklusrakenduses Waze, mis tihtipeale annab liiklejale infot ka aeglasema sõidutempo kohta.