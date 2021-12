Madalrõhkkond toob pühapäevaks heitlikku ilma

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja lörtsi ning Ida-Eestis ka lund. Puhub valdavalt loodetuul 6-12, saartel ja rannikul kuni 15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub loodetuul 4-8, puhanguti 12 m/s. Sajab vihma ja lörtsi, hommikupoole ööd lund ja lörtsi. Nähtavus on enamasti mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kuni +1 kraadi.

Pühapäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, saartel ka vihma, kohati tuiskab. Hilisõhtul on paiguti võimalik jäävihm. Puhub loode- ja põhjatuul 6-13, rannikul ja saartel kuni 15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhtul pöördub tuul põhjarannikul kirdesse. Õhutemperatuur on 0 kui +3 kraadi. Pärastlõunal läheb mõnevõrra külmemaks.