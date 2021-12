PROGNOOS ⟩ Uue nädala alguses tuleb külm ilm tagasi

Reedel on Eesti Venemaale jõudnud madalrõhuala lääneserva ja Kesk-Euroopast Briti saartele jõudnud kõrgrõhuala piirialal. Öö hakul sajab veel kohati lörtsi ja vihma, päev tuleb sajuta ja selgineva taevaga. Mandril puhub mõõdukas, saartel ja rannikul tugev loodetuul, õhtul pöördub tuul põhja ja veidi nõrgeneb. Põhjast saabub korraks külmem õhumass. Õhutemperatuur on öösel Ida-Eestis vahemikus 0 kuni -3 kraadi, Lääne-Eestis 0 kuni +4 kraadi, päeval -1 kuni +5 kraadi ning pärastlõunal langeb mandril miinuspoolele.

Laupäeva teeb ilma veel kõrgrõhuala, kuid juba hommikuks ulatub Grööni merelt üle Soome Eestisse madalrõhulohk ühes sajuga. Hommikupoole ööd jõuab Põhja-Eestisse sadu, sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma, päeval liiguvad sajuhood põhjast kagusse ja tihedam on lume- ja lörtsisadu idapoolsetes maakondades. Mõõduka tugevusega tuul pöördub põhjakaarest läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni -5 kraadi, päeval tõuseb +1 kuni +6 kraadini.

Pühapäeval liigub piki Venemaad lõuna poole madalrõhuala, mille lohk ühes sajupilvedega liigub põhjast lõunasse. Öösel sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, päeval läheb sadu järk-järgult üle lumeks. Loode- ja põhjatuul taas tugevneb ning kõrgrõhualaga Skandinaaviasse saabunud soe õhumass liigub loodest üle Eesti kagusse. Õhutemperatuur on öösel vahemikus +1 kuni +5 kraadi, päeval langeb pärastlõunaks -1 kuni +3 kraadini.

Esmaspäeval sajab mitmel pool lund, öösel saartel ka lörtsi. Põhjakaarest puhuv tuul on tugev. Õhutemperatuur on öösel Ida-Eestis vahemikus -4 kuni -7 kraadi, Lääne-Eestis -3 kuni +1 kraadi. Päeval temperatuuri langus jätkub ning pärastlõunal on külma 2-8, Ida-Eestis kuni 11 kraadi.