Kolmapäeval tuleb kuni seitse kraadi sooja

Öösel on valdavalt pilves ilm. Enne südaööd sajab Ida-Eestis enamasti lörtsi ning mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub läänekaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 11 m/s, hommikul tugevneb saartel ja läänerannikul edelatuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi.