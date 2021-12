Teisipäeval tuleb kuni kuus kraadi sooja

Öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool on udu. Üksikutes kohtades võib veidi sadada, hommikul jõuab merelt Lääne-Eestisse vihma- ja lörtsisadu. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, hommikul rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -3 kraadi, saartel ja rannikul 0 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 4-10 m/s. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -3 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, idapoolsetes maakondades lörtsi ja lund ning on võimalik jäävihm. On jäidet, kohati tuiskab ja nähtavus on halb. Õhtuks Lääne-Eestis sadu lakkab. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s, õhtu poole pöördub Lääne-Eesti saartel läände ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on Ida-Eestis vahemikus -2 kuni +1 kraadi, Lääne-Eestis +1 kuni +6 kraadi. Teedel suureneb libeduseoht.