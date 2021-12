Pühapäeval tuleb vesine talveilm

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva enamasti pilves ilm. Sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Mitmel pool on udu. Teedel esineb libedust. Puhub lõunakaaretuul 2-9, öö hakul Virumaal puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +1, saarte rannikul kuni +4 kraadi.

Pühapäeva päeval on mandril pilves, saartel üksikute selgimistega ilm. Kesk- ja Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, lääne pool on üksikuid lörtsi- ja vihmahooge. Mitmel pool on udu. Libeduseoht püsib. Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest. Õhutemperatuur on -1 kuni +1, saarte rannikul tuleb kuni 4 kraadi sooja.