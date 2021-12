Laupäeval sajab lund, lörtsi ja jäävihma

Ööl vastu laupäeva on pilves ilm. Sajab nii lund, lörtsi, vihma kui ka jäävihma. Paiguti on udu. Laialdaselt on jäidet ja libeduseoht on suur. Puhub kagu- ja idatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -4, saartel ja Edela-Eestis kuni +3 kraadi.