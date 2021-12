Esmaspäev olulist lumelisa ei too

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab lund, sajutõenäosus on suurim põhjarannikul, kus võib ka tuisata. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, rannikul puhanguti 12-15 m/s. Külma on 14-20, kohati 23, rannikul mitmel pool 8-13 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde- ja idatuul 3-7, öö hakul puhanguti 10 m/s. Lainekõrgus on jäävabas vees 0,3-0,8 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ja hea nähtavusega. Külma on 16-19 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub kirde- ja idatuul 2-8, ennelõunal rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 12-17, rannikul kohati 6-10 kraadi.