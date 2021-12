Eeloleval ööl muutuvad külmakraadid kahekohaliseks

Öö jooksul pilvkate lääne poolt aegamisi tiheneb, selgema taeva all on üsna külm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, pärast keskööd pöördub itta ja kirdesse ning tugevneb saartel 8-13, puhanguti 16, hommikul kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on -8..-14, selgema taeva all kohati kuni -17, saartel ja tuulele avatud rannikul -2..-7°C.