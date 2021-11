Kolmapäeval külmakraadid tõusevad, esineb pinnatuisku

Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Sadu on enamasti nõrk (0,1-0,3 mm/h) ja rohkem on just pinnatuisku. Loodevoolus jõuab merelt saartele ka lumehooge – põhjuseks külmem ja niiskem õhk, mis liigub üle jäävaba mere ja põhjustab pilvi ning sademeid. Nende all võib sadu mõõdukas olla.