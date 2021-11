Eeloleva nädala esimene pool toob kuni 14 külmakraadi

Ilmateenistuse teatel ööl vastu esmaspäeva pilvkate tiheneb ja kohati sajab kerget lund. Vastu hommikut levib lõunast põhja tihedam lumesadu ning hakkab tuiskama. Enne südaööd puhub kirde- ja idatuul 3-9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Pärast keskööd tugevneb kirdetuul üle maa 5-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund ja Kagu-Eestis ka lörtsi. Tuiskab. Puhub kirdetuul 5-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul 18-22 m/s. Pärastlõunal tuul lõuna poolt alates nõrgeneb. Külma on 1-6, põhjarannikul ja Kagu-Eestis nullkraadi lähedal.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab. Puhub kirde- ja põhjatuul, pärast keskööd põhja- ja loodetuul 5-10, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab, õhtu poole on saartel selgimisi ja sadu hõreneb. Puhub loode- ja põhjatuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -6 kraadi.