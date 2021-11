TALV ON TULEKUL ⟩ Nädalalõpp toob lumetormi ja keerulised liiklusolud

Pühapäev saab madalrõhuala lõunast jõudu juurde ja lumesadu vallutab hommikuks kogu maa. Kirdetuul on väga tugev, eriti just saartel ja põhjarannikul, kus puhangud võivad ulatuda üle 20 m/s, ka sadu on paiguti tugev ja tuiskab, pärastlõunal Lõuna-Eestist alates sajuvõimalus väheneb ja õhutemperatuur tõuseb plusspoolele ning sadu tuleb kohati alla lörtsina. Õhutemperatuur on öösel -2..-6, tuulele avatud rannikul on 0°C lähedal, päeval 0..-5, õhtul tõuseb Lõuna-Eestis +1°C-ni.