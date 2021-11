LUMEGALERII ⟩ Hommikul ootas pealinlasi akna taga kohev lumevaip

Kolmapäeval on lörtsi ja lume sajuhooge enim oodata Põhja- ja Ida-Eestis. Õhutemperatuur on öö hakul nulli ja viie miinuskraadi vahel, saartel ja läänerannikul kuni viis soojakraadi. Päev tuleb selgema taevaga, üksikud sajuhood lörtsi ja vihmana on tõenäolised põhiliselt Eesti idaservas. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, mis õhtuks nõrgeneb.