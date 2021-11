Nädalavahetus algab tuuliselt

Laupäeva öösel pöördub tuul loodesse ja tugevneb. Sisemaal on puhanguid 15-20 m/s, rannikualadel 23-28, vastu Läänemerd on võimalikud iilid kuni 30 m/s. Mitmel pool sajab vihma, kohati sekka ka lörtsi, sadu on öötundidel tihedam eeskätt idapoolsetes maakondades.