Kolmapäeval tuleb kuni kümme kraadi sooja

Öösel on pilves ilm. Vihma- ja lörtsisadu liigub läänest itta, Ida-Eestis sajab peamiselt lörtsi ja lund, hommikul läheb sadu üle vihmaks. Puhub edela- ja lõunatuul 6-12, puhanguti kuni 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Õhutemperatuur on Ida-Eestis vahemikus -1 kuni +2 kraadi, Lääne-Eestis +3 kuni +8 kraadi, hommikuks temperatuur tõuseb.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 7-12, puhanguti 15 m/s. Laine kõrgus on 1-1,7 meetrit. Pärast keskööd sajab nii lund, lörtsi kui vihma. Nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi.