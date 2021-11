Uus nädal toob põhjarannikule tugevaid tuuleiile

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 3-9, puhanguti 12, saartel ja rannikul kirde- ja põhjatuul 10-15, puhanguti kuni 23 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul ka sisemaal kirdesse ja põhja ning tugevneb 7-12, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 3-8 m/s. Hommikupoole ööd pöördub tuul kirdesse ja põhja ning tugevneb 7-12, puhanguti 17 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,9, hommikupoole ööd 0,8-2 meetrit. Sajab vihma ja lörtsi ning nähtavus on mõõdukas. Sooja on 1-3 kraadi.