Laupäeval sajab vihma ja võib tulla rahet

Ööl vastu laupäeva on pilves üksikute selgimistega ilm. Sajab vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 12, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi.

Laupäeva päeval on pilves selgimistega ja sajuhoogudega ilm, kohati on võimalik äike ning sekka võib tulla ka rahet. Pärastlõunal saartelt alates pilvkate hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul 5-11, puhanguti 14, saartel ja rannikul ka loodetuul kuni 13, puhanguti kuni 18 m/s, sajuhoogude all võib olla tugevamaid tuuleiile. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi.