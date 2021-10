Teisipäeval tuleb kuni 11 kraadi sooja

Öö hakul on kohati selgem ilm, pärast keskööd kattub taevas pilvedega ja kohati võib sadada veidi vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on vahemikus +2 kuni +7 kraadi, saarte rannikul tuleb kuni +10 kraadi, Kagu-Eestis võib kohati langeda kuni -1 kraadini.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 4-9 m/s ja laine kõrgus on 0,4-0,9 meetrit. Kohati võib sadada veidi vihma ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 2-5 kraadi.