Esmaspäev tuleb sajuta

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Ida-Eestis puhub põhjakaare-, Lääne-Eestis idakaaretuul 1-6 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6, rannikul kuni +10 kraadi, maapinnal langeb temperatuur mitmel pool miinuspoolele.

Peipsi järvel puhub kirde- ja idatuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,2-0,7 meetrit. Ilm on sajuta. Hommikul võib udu olla, muidu on nähtavus hea. Sooja on 9-11 kraadi.