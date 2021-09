Lähipäevadel on jahedad ja kuivad ilmad

Ööl vastu laupäeva on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9, saartel kuni 11, puhanguti 16 m/s. Õhutemperatuur on 2-7 kraadi, pikemate selgimiste korral langeb null kraadini. Laupäeva päeval on muutliku pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, puhanguti 14, rannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 9-13 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on uutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti 12-15 m/s. Õhutemperatuur on 1-6 kraadi, rannikul paiguti 10 kraadi. Pühapäeva päeval on muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 6-11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 8-12 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva on muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub kirdetuul 5-10, rannikul puhanguti 12-15 m/s. Õhutemperatuur on kuni 5 kraadi, rannikul kuni 9 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Olulise sajuta. Puhub kirdetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 8-11 kraadi.