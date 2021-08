Neljapäeval tuleb sooja kuni 17 kraadi

Öösel on peamiselt pilves ilm ning enamus kohtades sajab vihma. Puhub kagutuul 5-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis, pärast keskööd nõrgeneb veidi ja pöördub järk-järgult itta. Sooja on 9-14 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 6-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, vastu hommikut tuul nõrgeneb veidi ja pöördub itta. Laine kõrgus on 0,7-1,2 meetrit. Ajuti sajab vihma ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 11-13 kraadi.