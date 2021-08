Kolmapäeval tuleb vaid kuni 15 kraadi sooja

Öö on vahelduva pilvisusega ilm ja mõnel pool võib olla udu. Hommikul Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, varahommikuks pöördub edelasse ja lõunasse ning puhub 4-10, läänerannikul tugevneb puhanguti 15-18 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 13 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhja- ja loodetuul 3-8 m/s ning pöördub hommikuks edelasse, puhudes 6-11 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit, hommikul kuni 1 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukas. Sooja on 10-12 kraadi.

Päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib üle Eesti, kohati võib olla äikest ja sadu on tugev. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 10-15, puhanguti 18, Liivi lahel kuni 23 m/s. Sooja on 10-15 kraadi.