Õhusooja maksimumid lähipäevil 20 kraadi enam kätte ei saa

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja mõnel pool võib olla udu. Hommikul Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja kohati sajab vihma. Tuul on enne keskööd nõrk ja muutliku suunaga, pärast keskööd pöördub edelasse ja lõunasse 5-10, hommikul läänerannikul puhanguti 15-18 meetrit sekundis. Sooja on 4-9, rannikul kuni 13 kraadi. Päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib üle Eesti. Puhub lõuna- ja kagutuul 6-11, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 11-16 kraadi.

Neljapäeva öösel on peamiselt pilves ilm. Enamus kohtades sajab vihma. Puhub kagu- ja idatuul 5-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 7-12, rannikul kuni 14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub ida- ja kirdetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi.