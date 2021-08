Lähipäevad suvesooja ei paku

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva Lääne-Eestis pilvi hõredalt ja sajuvõimalus väike, Ida-Eestis aga pilvisem ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 5-11, rannikul ja pärast keskööd ka Ida-Eestis puhanguti 14-17, Soome lahe ääres kuni 20 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 14 kraadi. Teisipäeva päeval on saartel muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Mandril on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode- ja põhjatuul 5-11, puhanguti 14-17, ennelõunal Virumaa rannikul kuni 20 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 12-16 kraadi.

Kolmapäeva öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Pärast keskööd pilvkate tiheneb, vastu hommikut hakkab loode poolt alates vihma sadama. Tuul on esialgu nõrk ja muutlik. Pärast keskööd pöördub tuul aga lõunakaarde ning tugevneb hommikuks 5-10, läänerannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 14 kraadi. Kolmapäeva päeval on enamasti pilves ilm. Tihe vihmasadu laieneb saartelt mandrile. Ida-Eestisse jõuab sadu vähem. Lõuna- ja kagutuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s. Sooja on 12-16 kraadi.