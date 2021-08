Interaktiivne äikesekaart ⟩ Vaata reaalajas, kuidas äikesetorm üle Eesti liigub

Reaalajas äikesekaardilt on näha, et Eestis suurem äikesevöönd asub Lätis, kuid ägedam piksevöönd on liikumas kindlalt Eesti suunas.

Äikest lubas ka Ilmateenistuse prognoos. Ilmateenistuse andmetel on teisipäeval pilves ilm. Sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja on äikest, õhtul lõuna poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s, õhtupoolikul pöördub järk-järgult edelasse 5-11, puhanguti 15-17 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 18-22, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi.