Teisipäeval tuleb kuni 24 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on ikeseoht, hommikuks sadu harveneb. Puhub lõunakaare tuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 4-8 m/s ja laine kõrgus on 0,5-0,8 meetrit. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikeseoht, hommikuks sadu harveneb. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 15-17 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev ja on äikest, õhtul lõuna poolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt idakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s, õhtupoolikul pöördub järk-järgult edelasse 5-11, puhanguti 15-17 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 18-22, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi.