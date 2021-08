Pühapäev toob äikest ja tuult

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Enne südaööd on üksikuid vihmahooge peamiselt Ida-Eestis, keskööl jõuavad saartele uued hoovihmapilved ja laienevad hommikuks üle maa. Mitmel pool on äikest.

Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13-15, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, hommikul kuni 15 m/s. Lainekõrgus on 0,7-1,3 meetrit. Enne südaööd on vihmahooge üksikutes kohtades, hommikul jõuavad läänest kohale uued hoovihmapilved. On äikesevõimalus. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 12-14 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja esineb äikest. Pärastlõuna toob tugevamaid sajuhooge. Puhub edelatuul 6-12, puhanguti 15-17, rannikul kuni 20 m/s. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 16-20 kraadi.