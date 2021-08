Hoovihma on oodata ka öösel

Neljapäeva öö on vihmahoogudega, ent tuul on nõrk. Päeval õhurõhk tõuseb, pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Idapoolsetes maakondades sajab hoovihma ja on äikeseoht. Tuul pöördub läände ja loodesse ning muutub pisut tugevamaks. Öine miinimum langeb 10°C lähedale, päeval tõuseb 20°C ümbrusse.