Laupäev tuleb tuuline ja vihmahoogudega

Öösel pilvisus tiheneb. Lõuna poolt alates hakkab vihma sadama ja sadu laieneb üle Eesti põhja-loode suunas, ühtlasi on äikeseoht. Ida- ja kirdetuul tugevneb 5-12, rannikul puhanguti 15, hommikuks Soome lahe ääres kuni 20 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 6-10, puhanguti 13-15 m/s. Laine kõrgus on 0,8-1,5 meetrit. Aeg-ajalt sajab vihma ning nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 15-17 kraadi.

Ennelõunal on enamasti pilves ilm. Sajab vihma ning kohati võib olla äikest. Puhub ida- ja kirdetuul 5-12, puhanguti 15, põhjarannikul kuni 20 m/s. Pärastlõunal on oodata lõuna poolt alates selgimisi, kuid mitmel pool areneb uusi hoovihmapilvi ning püsib äikeseoht. Tuul pöördub kagusse ja lõunasse ning järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 17-.22, Lõuna-Eestis kuni 24 kraadi.