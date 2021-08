Tugev tuul toob Läänemerele kuni neljameetrised lained

Läänemere põhjaosas puhub reedel kirde- ja idatuul 7-12, puhanguti 15-17 m/s, öösel tugevneb tuul veelgi ja puhub 9-14, puhanguti 17-22 m/s, pärastlõunal lõuna poolt alates nõrgeneb ja pöördub järk-järgult kagusse. Laine kõrgus on reedel 1-2,5 meetrit, laupäeval aga 2-4 meetrit. Laupäeva hommikul hakkab vihma sadama ning päeval on äikeseoht. Nähtavus on heast mõõdukani.

Soome lahel puhub reedel kirde- ja idatuul 7-12, puhanguti 15-17 m/s, öösel tugevneb veelgi ja puhub 9-14, puhanguti 17-22 m/s. Laine kõrgus on reedel 1-2,5 meetrit, laupäeval 1,5-3 meetrit. Laupäeva hommikul hakkab vihma sadama ning päeval on äikeseoht. Nähtavus on heast mõõdukani.