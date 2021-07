Lähipäevadel õhusoe eriti üle kahekümne kraadi ei kerki

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati võib hoovihma sadada. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Sooja on 10-14, rannikul kuni 18 kraadi. Esmaspäeva päeval on enamasti pilvine, Lääne-Eesti saartel aga üksikute selgimistega ilm. Tihe vihmasajuala levib Lõuna-Eestist põhja-kirde suunas. Sadu on seejuures tugevam Pärnu-Tallinna mõttelisest joonest ida pool ja kohati võib esineda äikest. Tuul pöördub loodesse ja läände ning tugevneb pärastlõunal 4-10, puhanguti 14, õhtul Peipsi ääres kuni 18 m/s. Sooja on 15-21 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, Kirde-Eestis võib sadu olla veel tugev, kohati on võimalik äike. Puhub läänekaaretuul 4-10, puhanguti kuni 13, öö hakul Virumaa rannikul ja Peipsi ääres puhanguti kuni 18 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 10-16 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaaretuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 16-21 kraadi.