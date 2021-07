Torm tulekul ⟩ Laevaliiklus väikesaartega võib katkeda

Sarnane hoiatus on antud ka reisiparvlaeva Soela kõikide väljumiste osas Triigi-Sõru liinil, reisikiirkatamaraani Runö väljumiste osas Ringsu-Munalaiu ja Ringsu-Pärnu liinil ning reisiparvlaeva Kihnu Virve väljumiste osas Kihnu-Munalaiu ja Munalaiu-Manilaiu liinil.

Sünoptik Kairo Kiitsak teatas, et reede päevaks areneb Eesti kohale jõudsalt rünksajupilvi ja sajuhooge. «Edelatuul paisub kõikjal tugevaks. Sisemaal tõusevad edelatuule puhangud 15-20 m/s, saartel ja rannikul 18-23, õhtul kuni 25 m/s (pole välistatud rohkemgi, arvestades, et liikvel on ka äikesed),» kirjutas sünoptik.