Uus nädal toob taas üle 30-kraadise kuumalaine

Reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9, öö hakul põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 11-16, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Üksikuis paigus võib hoovihma sadada. Puhub loodetuul 5-9, puhanguti 12, pärastlõunal looderannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-8, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-5 m/s, pärastlõunal põhjarannikul läänetuul kuni 8, puhanguti 13 m/s. Sooja on 19-25 kraadi.

Pühapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, põhjarannikul puhub lääne- ja loodetuul 5-9 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 18 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 22-27 kraadi.

Esmaspäeval nihkub kõrgrõhkkond Venemaale, aga selle serv katab Läänemere idarannikut. Õhuvool pöördub lõunakaarde ja kannab Eestisse uuesti väga sooja õhumassi. Esialgu on niiskust vähe ja taevas laialdaselt selge. Tuul on nõrk. Öine õhutemperatuur langeb alla 15 kraadi, päevasoe kerkib 25-30 kraadini, vaid rannikule toob briisituul pisut värskust.

Teisipäev jätkab kõrgrõhkkonna servas kuuma ja sajuta ilmaga. Öö on laialdaselt selge, termomeetrinäidud enam alla 15 kraadi ei lange, päeval aitab aga kõrvetav päike 27-32 kraadini kerkida.